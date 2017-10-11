Фото читателя: прилавок готовой еды в Prisma похож на свинарник

В редакцию портала Postimees.ee обратился читатель, который был неприятно удивлен состоянием прилавка магазина Prisma. Читатель не уточнил, о каком именно магазине идет речь.
11 октября 2017 г., 15:30
«Очень неприятно было находиться в магазине. Кто отвечает за чистоту?» - спрашивает читатель, отмечая, что прилавок был больше похож на свинарник, пишет Tarbija24.
Фото читателя / Lugeja foto
Читателю показалось, что продавщица специально пачкала коробочки и наливала соус мимо них.
/ Фото читателя
По словам руководителя коммуникационного отдела Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, они проверили прилавки готовой еды всех магазинов и поговорили с сотрудниками магазина, чтобы такое больше не повторилось.
«Мы извиняемся за эту непозволительную ситуацию на прилавке горячей еды», - сказала Ланкотс и прислала фотографию прилавка с горячей едой Sikupilli Prisma.
Sikupilli Prisma / Piret Lankots