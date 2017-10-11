Фото читателя: прилавок готовой еды в Prisma похож на свинарник

«Очень неприятно было находиться в магазине. Кто отвечает за чистоту?» - спрашивает читатель, отмечая, что прилавок был больше похож на свинарник, пишет Tarbija24.

Фото читателя / Lugeja foto

Читателю показалось, что продавщица специально пачкала коробочки и наливала соус мимо них.

/ Фото читателя

По словам руководителя коммуникационного отдела Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, они проверили прилавки готовой еды всех магазинов и поговорили с сотрудниками магазина, чтобы такое больше не повторилось.

«Мы извиняемся за эту непозволительную ситуацию на прилавке горячей еды», - сказала Ланкотс и прислала фотографию прилавка с горячей едой Sikupilli Prisma.