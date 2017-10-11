Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Окружной суд оставил в силе оправдательный приговор писателю Кауру Кендеру

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В среду, 11 октября, Таллиннский окружной суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении писателя Каура Кендера, которого прокуратура обвинила в изготовлении детской порногорафии.

При этом апелляционная жалоба прокурора частично все же была удовлетворена - окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда о присуждении Кендеру компенсации за моральный ущерб в размере 500 евро, пишет rus.err.ee.

В остальном Таллиннский окружной суд приговор суда первой инстанции не изменил.

В мае Харьюский уездный суд эстонского литератора оправдал, так как пришел тогда к выводу, что вина Кендера не доказана, и в случае вступления оправдательного приговора в силу государство должно компенсировать писателю расходы на защиту в размере 20 000 евро, а также 35 000, потраченные на экспертные оценки.

Согласно предъявленному Пыхьяской префектурой обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми, а текст опубликовал на сайте nihilist.fm.

Наверх