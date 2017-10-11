Окружной суд оставил в силе оправдательный приговор писателю Кауру Кендеру

При этом апелляционная жалоба прокурора частично все же была удовлетворена - окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда о присуждении Кендеру компенсации за моральный ущерб в размере 500 евро, пишет rus.err.ee.

В остальном Таллиннский окружной суд приговор суда первой инстанции не изменил.

В мае Харьюский уездный суд эстонского литератора оправдал, так как пришел тогда к выводу, что вина Кендера не доказана, и в случае вступления оправдательного приговора в силу государство должно компенсировать писателю расходы на защиту в размере 20 000 евро, а также 35 000, потраченные на экспертные оценки.

Согласно предъявленному Пыхьяской префектурой обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми, а текст опубликовал на сайте nihilist.fm.