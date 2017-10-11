Специалист по безопасности товаров: информация на этикетках вводит людей в заблуждение

По словам главного специалиста бюро по безопасности товаров и химикатов Департамента защиты здоровья Натали Промет, информация на этикетках зачастую вводит потребителей в заблуждение, а приписывание косметике свойств медицинских препаратов противоречит законодательству, сообщает портал Rus.err.ee.
11 октября 2017 г., 16:15
"Что касается утверждений на маркировке, то зачастую бывает так, что косметическому продукту приписывают свойства, которых у него на самом деле нет. Например, утверждается, что продукция лечит или улучшает состояние при каком-то диагнозе. Это вводит потребителя в заблуждение и он может принять один или другой крем за лекарство", - отметила главный специалист бюро по безопасности товаров и химикатов.
По словам специалиста, приписывать косметике свойства медицинских препаратов — противопоказано и противозаконно.