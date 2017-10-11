Huawei Mate 10 Pro будет дешевле своих главных конкурентов

Согласно новой информации, Mate 10 получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160x1080 пикселей, двойную камеру Leica (20 + 23 Мп), процессор Kirin 970 и аккумулятор емкостью 4 000 мАч. Но куда более важно то, что теперь стали известны первые подробности о стоимости Mate 10 и Mate 10 Pro, пишет 4pda.ru.

Если верить слухам и утечкам, то обычный Huawei Mate 10 в Китае будет стоить 550 евро, а Mate 10 Pro — 705 евро. На фоне ключевых конкурентов предложение от Huawei кажется более выгодным. Для сравнения, Samsung Galaxy Note8 в США стоит 790 евро, а цена на iPhone X начинается от 850 евро. Даже Google Pixel 2 XL в версии на 64 ГБ без поддержки карт памяти стоит 720 или 805 евро — за модель со 128 ГБ.

Презентация линейки Mate 10 запланирована на следующий понедельник, 16 октября.