Особенности прошлого сезона гриппа: опоздание с лечением ведет к могиле

По данным специалиста Департамента здоровья Ольги Садиковой, в прошлый сезон гриппом переболели 50 000 человек, что не является рекордом, если сравнивать с предыдущими годами, поскольку раньше количество заболевших гриппом в сезон варьировалось в пределах 50 000 – 90 0000 человек.

Но особенностью прошлогоднего сезона стало раннее начало выявления первых заболевших – первые случаи были зафиксированы уже в конце ноября. Садикова характеризует тот сезон еще и как чрезвычайно продолжительный, поскольку даже в мае Департамент здоровья получал информацию о случаях смерти и вспышках гриппа в домах призрения.

«Вторым сюрпризом стала невысокая заболеваемость среди детей. Причиной стало то, что интенсивный период заболеваемости выпал на время школьных каникул. В то же время дети – это основной фактор риска, они общаются со многими в школе и в детском саду и распространяют вирус дома и в других местах», - описала она.

Чрезвычайно много случаев смерти

Однако внимания заслуживает количество тяжелых случаев гриппа. В Эстонии от этой болезни умерли 47 человек в возрасте от семи месяцев до 95 лет. Медианный возраст был 77 лет, и никто из умерших не был вакцинирован от гриппа.

Садикова отметила, что обычно в сезон гриппа умирает в среднем 20-23 человека. Из разговора с коллегами из Европы выяснилось, что в других местах был скорее легкий сезон, но для Эстонии произошедшее носит чрезвычайный характер. Она объяснила, что на самом деле в Эстонии улучшилось использование лабораторной диагностики, благодаря которым все эстонские больницы могут подтвердить диагноз гриппа, начали ими пользоваться и семейные врачи. «Это принесло с собой и хорошее сотрудничество между работниками здравоохранения, мы получаем больше обратной связи. Все это во имя хорошей цели: чтобы люди поняли, что грипп – это не простая болезнь», - сказала она.

Впервые получили данные из домов призрения, где было чрезвычайно много людей, нуждавшихся в интенсивной медицинской помощи. Всего в сезон в палаты интенсива попали 113 человек и более трети из них – это именно пациенты из домов призрения. Некоторых их них доставили в больницы уже в крайне тяжелом состоянии, и из этих пациентов умерли 24 человека. Это указывает на следующую причину, почему в Эстонии была такая высокая смертность. Потому, что к врачу или в больницу попадали слишком поздно.

Садикова отметила, что маленькие дети обычно болеют «классическим гриппом» с высокой температурой и кашлем-насморком, а взрослые не торопятся сразу же отвезти их к семейному врачу или в больницу. И вторая большая группа риска – пожилые люди, которые терпеливо ждут дома, не станет ли им лучше, и попадают к врачу слишком поздно. Никто из тех людей, которые умерли в прошлый сезон от гриппа, не был вакцинирован: «Охват жителей Эстонии вакцинированием является самым низким в Европе – всего 2,6 процента».