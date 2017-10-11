Особенности прошлого сезона гриппа: опоздание с лечением ведет к могиле

Поскольку от осложнений после гриппа в прошлом сезоне умерло необычно много жителей Эстонии, специалисты советуют перед началом новой волны заболеваемости обязательно вакцинироваться.
По данным специалиста Департамента здоровья Ольги Садиковой, в прошлый сезон гриппом переболели 50 000 человек, что не является рекордом, если сравнивать с предыдущими годами, поскольку раньше количество заболевших гриппом в сезон варьировалось в пределах 50 000 – 90 0000 человек.
Но особенностью прошлогоднего сезона стало раннее начало выявления первых заболевших – первые случаи были зафиксированы уже в конце ноября. Садикова характеризует тот сезон еще и как чрезвычайно продолжительный, поскольку даже в мае Департамент здоровья получал информацию о случаях смерти и вспышках гриппа в домах призрения.
«Вторым сюрпризом стала невысокая заболеваемость среди детей. Причиной стало то, что интенсивный период заболеваемости выпал на время школьных каникул. В то же время дети – это основной фактор риска, они общаются со многими в школе и в детском саду и распространяют вирус дома и в других местах», - описала она.
Чрезвычайно много случаев смерти
Однако внимания заслуживает количество тяжелых случаев гриппа. В Эстонии от этой болезни умерли 47 человек в возрасте от семи месяцев до 95 лет. Медианный возраст был 77 лет, и никто из умерших не был вакцинирован от гриппа.
Садикова отметила, что обычно в сезон гриппа умирает в среднем 20-23 человека. Из разговора с коллегами из Европы выяснилось, что в других местах был скорее легкий сезон, но для Эстонии произошедшее носит чрезвычайный характер. Она объяснила, что на самом деле в Эстонии улучшилось использование лабораторной диагностики, благодаря которым все эстонские больницы могут подтвердить диагноз гриппа, начали ими пользоваться и семейные врачи. «Это принесло с собой и хорошее сотрудничество между работниками здравоохранения, мы получаем больше обратной связи. Все это во имя хорошей цели: чтобы люди поняли, что грипп – это не простая болезнь», - сказала она.
Впервые получили данные из домов призрения, где было чрезвычайно много людей, нуждавшихся в интенсивной медицинской помощи. Всего в сезон в палаты интенсива попали 113 человек и более трети из них – это именно пациенты из домов призрения. Некоторых их них доставили в больницы уже в крайне тяжелом состоянии, и из этих пациентов умерли 24 человека. Это указывает на следующую причину, почему в Эстонии была такая высокая смертность. Потому, что к врачу или в больницу попадали слишком поздно.
Садикова отметила, что маленькие дети обычно болеют «классическим гриппом» с высокой температурой и кашлем-насморком, а взрослые не торопятся сразу же отвезти их к семейному врачу или в больницу. И вторая большая группа риска – пожилые люди, которые терпеливо ждут дома, не станет ли им лучше, и попадают к врачу слишком поздно. Никто из тех людей, которые умерли в прошлый сезон от гриппа, не был вакцинирован: «Охват жителей Эстонии вакцинированием является самым низким в Европе – всего 2,6 процента».
Как избежать гриппа и как его лечить
Безусловно, единственное, что надежно защищает от гриппа – это вакцина. Инфекционист Ляэне-Таллиннской больницы и специалист Департамента здоровья доктор Пилле Мяртин сказала, что в палаты интенсивного лечения в прошлом году не попал ни один вакцинированный пациент: «А это значит, что от вакцинирования есть огромная польза – болезнь, даже если она возникает, не переходит в тяжелые стадии. В прошлом году у нас был пациент, который не был вакцинирован, и на его лечение было потрачено 40 000 евро». Поэтому можно смело говорить, что отсутствие вакцинации принесет дополнительные расходы как пациенту и его семье, так и больнице.
Руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарств Отт Лайус отметил, что если в позапрошлом сезоне в Эстонии было продано 32 000 вакцин, то в прошлом – уже 50 000 вакцин: «Это по-прежнему 2,6 процента населения, но тенденция позитивная. Активность вакцинации в этом году кажется хорошей, сейчас в Эстонию доставлено почти 44 000 доз вакцины».
В этом году впервые в Эстонии доступна четырехвалентная вакцина, которая дает защиту от большего количества штаммов. «От какого количества случаев заболевания она защитит, пока говорить рано, но определенная дополнительная защита обязательно будет», - сказал Лайус. Он добавил, что речь идет о весьма безопасном медикаменте, который может вызвать лишь единичные, легкие побочные действия, похожие на обычную простуду, но и они проходят за несколько дней.
Семейный врач Линнамыйзаского центра семейной медицины доктор Реэт Лайдоя посоветовала при подозрении на грипп прежде всего позвонить врачу, который скажет, нужно ли пациенту приходить в поликлинику или ему подойдет и домашнее лечение. Во втором случае важно пить много жидкости, а избавиться от других симптомов (температура, боль, кашель и так далее) поможет аптека.
Лайдоя признала, что сезон гриппа – очень напряженный период для врачей, и конечно, нельзя недооценивать серьезность этого заболевания: «Грипп дает очень много осложнений, которые ведут к больничному и интенсивному лечению и могут закончиться очень плохо». Поэтому врач советует всем вакцинироваться. В том числе, детям с шестого месяца жизни.