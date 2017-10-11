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Лига наций УЕФА: определились возможные соперники сборной Эстонии

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ФОТО: Tairo Lutter

Официальный сайт союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал состав лиг первого розыгрыша Лиги наций. Сборная Эстонии попала в лигу С.

Помимо команды Эстонии, в лигу С также попали сборные Венгрии, Румынии, Шотландии, Словении, Греции, Сербии, Албании, Норвегии, Черногории, Израиля, Болгарии, Финляндии, Кипра и Литвы, передает официальный сайт УЕФА.

Участники будут разбиты на одну группу из трех команд и три группы - по четыре команды, а победители групп перейдут в лигу В следующего розыгрыша, обладатели последних мест - в лигу D, пишет rus.err.ee.

Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

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