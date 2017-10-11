Видео: дорожный инцидент перерос в ожесточенную драку, в ход пошла бита

Инцидент произошел в Великобритании, где именно - не уточняется. На видео видно, как пассажир легкового автомобиля выскакивает из машины, хватает из багажника биту и направляется к другому автомобилю – Peugeot 206.

Из него выходит водитель и начинается драка, в которой человека с битой отправляют в нокаут. Затем на помощь прибегает его друг, но и его водитель Peugeot после непродолжительной борьбы обезвреживает удушающим захватом.

Все это снимается из третьей машины, пассажир и водитель которой сначала изумляются происходящему, а затем говорят о том, что нужно вызвать полицию и скорую. В это время водитель Peugeot на своем автомобиле уезжает с места происшествия.

Издание отмечает, что водитель Peugeot является профессиональным бойцом MMA. Откуда у издания эта информация, не уточняется.