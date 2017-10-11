Кто защитит тех, кто не в состоянии о себе позаботиться?

«Видя человека в инвалидной коляске, - пишет Вира Конык, - часто ли мы задумываемся о том, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы просто побыть среди гуляющих в парке? Все ли сделано нами для того, чтобы наши с вами сограждане не чувствовали себя изгоями в этом мире?»

Отвечу на этот риторический вопрос: да, кое-что сделано, но далеко не все. Слишком медленно в сторону пожилых людей меняются взгляды молодежи. Вот несколько моих личных наблюдений минувших лет.

Вспоминаю времена, когда я, относительно молодой еще человек, уверенно ходил, а то и бегал на своих двоих, и мне казалось тогда, что окружающий мир состоит из таких же здоровых, как и я, людей. А те, кто передвигается по улице с тросточкой, а то и на костылях, в поле моего зрения просто не попадали. Точнее: инвалидов вокруг себя я просто не замечал.

Помню также, как удивлялся, когда на улице попадались в поле зрения телефоны-автоматы — почему некоторые из них, а то и большинство, установлены так низко, что затолкать в щель свою телефонную карточку можно было лишь сильно нагнувшись. Неудобно ведь.

Даже заметку в газету написал: безобразие, нет со стороны телефонной фирмы заботы о трудящемся человеке.

Хорошо, в редакции мне популярно объяснили: ты, здоровый человек, в любом случае можешь успешно справиться с такой простой операцией, а вот инвалиды на коляске... только по «низкому» телефону и смогут позвонить.

У входа в некоторые учреждения, в больницы я замечал тогда некие наклонные заасфальтированные дорожки. Слово «пандус» в моем сознании еще отсутствовало. И удивлялся: к чему тратить деньги на такие ненужные вроде сооружения. Неужто ступенек с поручнями не хватает для того, чтобы подняться?

Было такое, было. Каюсь. А стал осознавать глупость, нелепость своих соображений только тогда, когда сам оказался в нелегком физическом положении: без вспомогательных средств (не хочу произносить слово, хорошо знакомое инвалидам) со своего этажа в доме без лифта не спуститься, по улице не пройти.

И теперь обращаюсь к тем молодым людям, кто прочтет эти мои заметки, — задумайтесь! Убеждение некоторых (как поется в песне) «вечно буду молодым», увы, недостижимо. И не дай-то Бог обрести на старости еще и помощников для своих ног, которые самостоятельно уже не смогут справляться со своими природными обязанностями.

И еще несколько наблюдений.

Неоднократно замечал: стало плохо старику на улице, споткнулся и, не дай Бог, упал (такое, чего греха таить, случалось и со мной), к нему подходят молодые неравнодушные люди, шедшие неподалеку, и восстанавливают равновесие упавшего.

Доводилось однако наблюдать и такое. Входит в автобус (в троллейбус) пожилой человек с тростью, а то и с костылями. Вскарабкивается в салон из передней двери. И...

Рядом все места заняты. Напротив вошедшего сидит юноша с наушниками на голове. Встать бы ему, уступить место старику-старушке, тем паче передние места в салоне обычно предоставляются именно им.

Нет, отворачивается к окошку, делая вид, что никого не замечает. Инвалид вне поля его зрения.

Но тут незамедлительно встает сидящая рядом женщина средних лет: «Садитесь, пожалуйста». Ситуация в результате разрешается, но у пожилого человека остается неприятный осадок.

И в завершение еще одна фраза из заметок Виры Конык. Не могу ее не повторить: «Мы все, и власти в первую очередь, должны защищать тех, кто сам не в состоянии позаботиться о себе…»

Полностью согласен с этим мнением.