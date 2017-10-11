В процессе по делу экс-лидера Центристской партии Сависаара будет сделана недельная пауза

Харьюский уездный суд в среду заслушал показания семерых свидетелей по делу экс-лидера Центристской партии, следующее заседание планируется провести в среду на следующей неделе, состоится просмотр видео из Швейцарии с показаниями свидетеля по эпизоду об отмыванию денег.

Судебный процесс по обвинению Сависаара в коррупции начался в Харьюском уездном суде 12 июня с того, что подсудимые заявили, что предъявленное им обвинение понятно, но себя виновными они не признают. Лишь бывший министр Виллу Рейльян признал себя виновным и рассматриваемый им эпизод суд выделил в отдельное делопроизводство по соглашению сторон.

К этому времени суд успел заслушать показания ряды вызванных прокуратурой свидетелей, в том числе предпринимателя в сфере рекламы Пааво Петтая, бизнесмена в сфере строительства Тарво Тедера, депутата Рийгикогу Сирет Котка и исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса. Показания также дали многие подчиненные бизнесмена Александра Кофкина и сотрудники Таллиннской горуправы.

Из числа обвиняемых свои показания дали Рейльян и бывший городской чиновник Прийт Кутсер. Последний рассчитывал, что его дело будет завершено в соответствии с принципами оппортунитета, но Госпрокуратура не согласилась пойти на этот шаг.

Суд успел также прослушать аудиозаписи, сделанные в ходе следственной деятельности и исследовать письменные доказательства. Суд также не согласился с ходатайством защитников завершить дела в отношении их подзащитных в связи с тем, что прошло разумное время их рассмотрения.

Суд также изучил письменные доказательства, касающихся финансовых дел Сависаара, и установил, что Сависаар предпочитал пользоваться наличными деньгами и позволял другим лицам оплачивать его повседневные бытовые расходы.

В ходе заседаний бывшему лидеру Центристской партии несколько раз становилось плохо и дважды «скорая помощь» доставляла его из зала суда в больницу.

В конце ноября прошлого года Госпрокуратура предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю Таллиннского горсобрания Калеву Калло, а также бывшему советнику горуправы и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей. В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.