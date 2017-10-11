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Департамент: установщики дорожных столбиков вынуждены из-за лихачей рисковать жизнью

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ФОТО: Marianne Loorents

Департамент шоссейных дорог жалуется на то, что на крайне опасном участке дороги  Ааспере-Хальяла из-за водителей-лихачей установщики резиновых столбиков вынуждены в буквальном смысле подвергать свою жизнь опасности.

Сейчас на шоссе Таллинн-Нарва с 80,3 по 87,3 километр на участке Ааспере-Хальяла идет установка резиновых столбиков. Этот участок неоднократно привлекал внимание СМИ, так как там произошло несколько очень тяжелых аварий, пишет Postimees.ee.

В связи с работами на участке установлено ограничение скорости в 30 км/ч. Оно будет действовать до 14 октября.

«К сожалению, многие водители игнорируют ограничения и едут мимо на большой скорости, чтобы подвергает опасности жизни выполняющих работу людей», - заявил руководитель отдела организации движения Яан Тармак.

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