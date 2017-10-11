Эстония занимает одно из последних мест по гендерному равноправию в ЕС

По 100-балльной шкале средний показатель гендерного равноправия среди 28 стран Евросоюза составляет 66,2, при этом самый высокий показатель в Швеции (82,6), а самый низкий - в Греции (50). Эстония заняла 20-е место (56,7), пишет rus.err.ee.

По сравнению с ситуацией 10-летней давности средний показатель по ЕС вырос всего на четыре пункта, а показатель Эстонии - на 2,5 пункта.

"Прогресс медленный, и мы по-прежнему очень далеки от общества с равноправием полов, и во всех странах ЕС есть возможности для улучшения", - отметила директор Европейского института гендерного равноправия Виргиния Лангбакк, а также добавила, что в некоторых сферах разрыв даже увеличился по сравнению с тем, что было 10 лет назад.