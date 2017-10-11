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Прокуратура намерена оспорить оправдательный приговор Кауру Кендеру

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ФОТО: Eero Vabamägi

Таллиннский окружной суд оставил в силе оправдательный вердикт суда первой инстанции по делу обвиняемого в изготовлении детской порнографии писателя Каура Кендера. Прокуратура намерена оспорить это решение в Госсуде.

В середине мая Харьюский уездный суд решил, что вина Кендера не доказана, и вынес оправдательный приговор. По словам судьи, решение опиралось на экспертное мнение семиотиков, согласно которому речь идет не о порнографическом, но о литературном произведении. Суд также учел мнение других специалистов, консультировавших семиотиков. В среду Таллиннский окружной суд оставил это решение в силе.

Суд первой инстанции также приговорил государство к уплате в пользу Кендера 20 208 евро затрат на защиту и 35 600 евро затрат на мнение экспертов. В качестве компенсации нематериального ущерба государство должно уплатить Кендеру 500 евро, а также оплатить расходы на экспертизу.

В середине марта защитник Кендера потребовал оправдать его подзащитного, тогда же прокурор заявил, что его вина доказана, и потребовал назначить ему штраф.

Процесс над Кендером начался 2 мая прошлого года, когда подсудимый не признал себя виновным. Суд также назначил Кендеру судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Кендер является вменяемым и способен участвовать в процессе.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.

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