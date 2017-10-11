В Восточно-Таллиннской центральной больнице откроется отремонтированный родильный дом

В ходе ремонта были основательно отремонтированы все родильные палаты, создан отвечающий современным стандартам операционный блок с помещениями для реанимации и стабилизации состояния новорожденных, а также построено современное неонатальное отделение интенсивной терапии, пишет rus.err.ee.

В сообщении отмечается, что новый родильный центр позволит повысит качество и оперативность медицинской помощи в экстренных ситуациях.

В концепции обновленного родильного дома применен принцип "от двери до двери", при котором родильные палаты, операционная для кесарева сечения, помещение для стабилизации и палата интенсивной терапии для новорожденных находятся на одном этаже рядом друг с другом.