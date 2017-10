"Барселона" отчиталась о рекордных доходах в истории клуба

Согласно данным, опубликованным командой в Twitter, ее доход составил рекордные 708 млн евро. С учетом расходов в 677 млн чистая прибыль оказалась равна 31 млн евро, пишет Newsru.com.

В сравнении с прошлым сезоном доход "Барселоны" вырос на 29 млн.

Напомним, что в августе нынешнего года каталонцы продали французскому ПСЖ права на бразильского нападающего Неймара, чей контракт был выкуплен за 222 млн евро. Эта сделка стала самой дорогой в истории футбола.

Планируется, что в следующем сезоне доход футбольного клуба составит 897 млн, расходы - 865 млн, а чистая прибыль - 27 млн.

Summary of account results at the end of the season with a net figure of 31 million euros pic.twitter.com/dO0vFTjoGO