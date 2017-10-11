Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: Союз Сависаара и "Деловой Таллинн" заключили джентльменское соглашение

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Сегодня Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подписали соглашение о сотрудничестве, а также подтвердили намерение создать единую фракцию, пишет Postimees.

Во время подписания документов Эдгар Сависаар отметил, что Союз Сависаара и "Деловой Таллинн" заключили договоренность, согласно которой, в случае попадание в Таллиннское горсобрание они создадут единую фракцию, а свою работу будут вести, руководствуясь демократическими принципами.

«Это цель, которую мы хотим достигнуть на этих выборах. Думаю, это вполне возможно», - сказал Сависаар.

Урмас Сыырумаа отметил, что поскольку у них единая программа и цели, они должны действовать как единое целое. «Думаю, это можно назвать джентльменским соглашением», - прокомментировал бизнесмен подписание документа.

Сыырумаа подчеркнул, что их объединение готово сотрудничать со всеми политическими силами, представленными в горсобрании.

Наверх