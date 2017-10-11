Галерея: Союз Сависаара и "Деловой Таллинн" заключили джентльменское соглашение

Во время подписания документов Эдгар Сависаар отметил, что Союз Сависаара и "Деловой Таллинн" заключили договоренность, согласно которой, в случае попадание в Таллиннское горсобрание они создадут единую фракцию, а свою работу будут вести, руководствуясь демократическими принципами.

«Это цель, которую мы хотим достигнуть на этих выборах. Думаю, это вполне возможно», - сказал Сависаар.

Урмас Сыырумаа отметил, что поскольку у них единая программа и цели, они должны действовать как единое целое. «Думаю, это можно назвать джентльменским соглашением», - прокомментировал бизнесмен подписание документа.

Сыырумаа подчеркнул, что их объединение готово сотрудничать со всеми политическими силами, представленными в горсобрании.