Чаще других депутатов Рийгикогу СМИ в сентябре упоминали Ольгу Иванову, Мартина Хельме и Мярта Сультса

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, исключенная из Центристской партии, но оставшаяся в центристской фракции Ольга Иванова упоминалась 497 раз, председатель фракции EKRE и кандидат в мэры Таллинна Мартин Хельме 361 раз, а член фракции Центристской партии Мярт Сультс 353 раза.

Реформист и кандидат в мэры Таллинна Кристен Михал упоминался в СМИ 259 раз, центрист Михаил Корб 221, председатель Партии реформ и глава фракции Ханно Певкур упоминался 214, состоящий в Социал-демократической партии (СДПЭ) председатель комиссии по окружающей среде и кандидат в мэры Таллинна Райнер Вакра 212, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме 202 раза.

Член СДПЭ и спикер Рийгикогу Эйки Нестор упоминался в сентября в СМИ 177, член фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и кандидат в мэры Таллинна Райво Аэг 152, председатель партии IRL Хелир-Валдор Сеэдер 137, член фракции Партии реформ Юрген Лиги и центрист председатель правовой комиссии Яанус Карилад — по 133 раза, реформист и вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас 132, центристка Оудекки Лооне 121, беспартийный на настоящий момент председатель комиссии по зарубежным делам Марко Михкельсон 114, а член фракции EKRE Яак Мадисон 102 раза.

Остальные депутаты Рийгикогу в августе в СМИ упоминались менее 100 раз.

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