NBC: Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США в 10 раз. Президент США все отрицает

По сведениям телеканала, летом 2017 года во время совещания по национальной безопасности страны Трампу показали слайды, на которых было показано, с какой скоростью США сокращают свой ядерный арсенал с конца 1960-х годов. Посмотрев на эти данные, глава государства якобы вслух предложил изменить тенденцию и многократно увеличить ядерный арсенал, пишет Newsru.com.

"Фэйковые NBC News выдумали историю о том, что я хотел увеличить "в десять раз" американский ядерный потенциал. Чистая выдумка с целью унизить. NBC = CNN! Со всеми фэйковыми новостями, которые выпускает NBC и ее сети, когда настанет подходящее время задаться вопросом о лицензии канала? Это плохо для страны!" - написал Трамп на своей странице в Twitter .

По информации осведомленных источников телеканала, советники Трампа, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона, были крайне удивлены предложением главы государства. В ходе совещания все они попытались переубедить Трампа и объяснили ему юридические и практические последствия расширения ядерного арсенала.

При этом, как уточняют журналисты, именно после этого резонансного совещания Тиллерсон якобы публично назвал главу государства "придурком". Ранее телеканал сообщал о том, что госсекретарь США этим летом был очень близок к отставке после накопившихся противоречий с Трампом.

Журналисты уточняли, что после одного из заседаний в Пентагоне, где присутствовали члены кабинета правительства и члены команды по национальной безопасности, Тиллерсон был настолько разочарован позицией Трампа по внешней политике, что затем в ходе разговора с коллегами в отсутствие главы государства назвал того "придурком".

По информации NBC News, после того как Тиллерсон в резкой форме высказался в адрес Трампа, лишь вице-президенту США Майклу Пенсу удалось уговорить главу американского внешнеполитического ведомства не уходить в отставку по собственному желанию. В ходе диалога Пенс убедил Тиллерсона доработать хотя бы до конца текущего года.

4 октября Тиллерсон выступил перед журналистами на незапланированном брифинге и опроверг любые сообщения о том, что он когда-либо раздумывал об отставке. В это же время глава Госдепа похвалил внешнюю политику президента США и подчеркнул, что является частью той команды, которая старается "сделать Америку снова великой".

При этом Тиллерсон не стал опровергать сообщения СМИ о том, что он якобы назвал президента "придурком". Он лишь ограничился фразой, что "не будет принимать участие в попытках разделить нацию".