В работе Facebook по всему миру произошел сбой

Проблемы в работе сервиса отмечают пользователи из России, Украины, Португалии, Франции, Польши.

Также сбой затронул жителей США и Бразилии.

Пользователи отмечают невозможность войти в аккаунт, а также сбой в работе приложения. В России некоторые пользователи столкнулись с проблемами в работе поиска, мессенджера, а также отображения обновлений.