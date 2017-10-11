В работе Facebook по всему миру произошел сбой
11 октября 2017 г., 20:27
В работе соцсети Facebook по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.
Проблемы в работе сервиса отмечают пользователи из России, Украины, Португалии, Франции, Польши.
Также сбой затронул жителей США и Бразилии.
Пользователи отмечают невозможность войти в аккаунт, а также сбой в работе приложения. В России некоторые пользователи столкнулись с проблемами в работе поиска, мессенджера, а также отображения обновлений.