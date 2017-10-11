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В работе Facebook по всему миру произошел сбой

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Социальная сеть Facebook. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

В работе соцсети Facebook по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.

Проблемы в работе сервиса отмечают пользователи из России, Украины, Португалии, Франции, Польши.

Также сбой затронул жителей США и Бразилии.

Пользователи отмечают невозможность войти в аккаунт, а также сбой в работе приложения. В России некоторые пользователи столкнулись с проблемами в работе поиска, мессенджера, а также отображения обновлений.

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