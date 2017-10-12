Сыырумаа отрицает наличие скрытого бизнес-интереса в Таллинне

Общий годовой объем договоров фирм Сыырумаа в столице достигает 5,5 миллиона евро. Крупный предприниматель занимается администрирование пяти городских школ, производит на свалке в Йыэляхтме газ, арендует финансовой службе города офисы в квартале Ротерманни и взял у города в аренду внешние площадки Тондиского теннисного центра.

«Если бы я заключил с городом хотя бы одну подозрительную сделку, или отвечали бы действительности слова о том, что организатор дорожного движения, фирма Signaal тайно принадлежит мне, то об этом мне пришлось бы каждую неделю говорить в суде на улице Лийвалайа», - намекнул Сыырумаа на идущий сейчас судебный процесс над Эдгаром Сависааром.

После того, как суд отстранил Сависаара от должности мэра, мэрия под руководством Центристской партии начала думать, как отказаться от договоров с Сыырумаа, по которым он администрирует школы.

Принадлежащее инвестиционной фирме Сыырумаа U.S Invest предприятие Vivatex Holding, занимающееся ремонтом и администрированием школ, выставило в прошлом году Таллинну счетов на сумму в 4,6 миллиона евро, а прибыль фирмы составила 2,3 миллиона. В то же время Vivatex является единственной из действующих в столице предприятий, занимающихся развитием школ, которая не платила дивидендов своему собственнику.

«Учитывая то, что фирма инвестировала в реконструкцию школ почти 32 миллиона евро и взяла в банке кредит в 24 миллиона евро, производительность собственного капитала не насколько высокая, как это может показаться на первый взгляд. Но поскольку Еврибор упал до самого низкого за свою историю уровня, прибыль Vivatex больше, чем планировалось изначально», - объяснил предприниматель.

Vivatex отремонтировала в Таллинне пять школ: 32-ю среднюю школу, Лаагнаскую гимназию, Кристийнескую гимназию, Пельгулиннаскую гимназию и Каламаяскую основную школу. По договору, заключенному на 30 лет в 2006 году, это стоило почти 30 миллионов евро.

Первой была полностью отремонтирована Пельгулиннаская гимназия, которую заново открыли 1 сентября 2007 года. Это было первое в Эстонии школьное здание, которое привели в порядок при сотрудничестве частного и общественного сектора.

Парируя претензии, что его предприятие зарабатывает на администрировании школ слишком щедрый доход, весной этого года Сыырумаа предложил, что построит для находящихся под его управлением школ спортивные залы. Во время школьных занятий залы зарабатывали деньги на свое содержание уроками физкультуры, а по вечерам их сдавали бы в аренду спортивным клубам.

«Речь шла бы об инвестиции в пять миллионов евро: осенью заложили бы краеугольный камень, а в следующем году открыли бы двери», - говорил Сыырумаа в апреле.

Но правящая в городе Центристская партия не приняла весьма подходящий для предвыборной кампании план развития.

В 2014 году городская канцелярия Таллинна взяла у Сыырумаа в аренду на пять лет офисную площадь в размере 1932 квадратных метров в центре Ротерманни, на которой разместила финансовую службу. В год город платит Сыырумаа почти 290 000 евро.