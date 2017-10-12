Сыырумаа отрицает наличие скрытого бизнес-интереса в Таллинне

Крупный предприниматель, который сегодня будет представлять свой избирательный союз во время дебатов кандидатов на пост мэра Таллинна в эстонской редакции Postimees Урмас Сыырумаа заверяет, что не заключал с городским головой Эдгаром Сависааром ни одного скрытого договора о городском имуществе – есть только известные общественности соглашения.
Общий годовой объем договоров фирм Сыырумаа в столице достигает 5,5 миллиона евро. Крупный предприниматель занимается администрирование пяти городских школ, производит на свалке в Йыэляхтме газ, арендует финансовой службе города офисы в квартале Ротерманни и взял у города в аренду внешние площадки Тондиского теннисного центра.
«Если бы я заключил с городом хотя бы одну подозрительную сделку, или отвечали бы действительности слова о том, что организатор дорожного движения, фирма Signaal тайно принадлежит мне, то об этом мне пришлось бы каждую неделю говорить в суде на улице Лийвалайа», - намекнул Сыырумаа на идущий сейчас судебный процесс над Эдгаром Сависааром.
После того, как суд отстранил Сависаара от должности мэра, мэрия под руководством Центристской партии начала думать, как отказаться от договоров с Сыырумаа, по которым он администрирует школы.
Принадлежащее инвестиционной фирме Сыырумаа U.S Invest предприятие Vivatex Holding, занимающееся ремонтом и администрированием школ, выставило в прошлом году Таллинну счетов на сумму в 4,6 миллиона евро, а прибыль фирмы составила 2,3 миллиона. В то же время Vivatex является единственной из действующих в столице предприятий, занимающихся развитием школ, которая не платила дивидендов своему собственнику.
«Учитывая то, что фирма инвестировала в реконструкцию школ почти 32 миллиона евро и взяла в банке кредит в 24 миллиона евро, производительность собственного капитала не насколько высокая, как это может показаться на первый взгляд. Но поскольку Еврибор упал до самого низкого за свою историю уровня, прибыль Vivatex больше, чем планировалось изначально», - объяснил предприниматель.
Vivatex отремонтировала в Таллинне пять школ: 32-ю среднюю школу, Лаагнаскую гимназию, Кристийнескую гимназию, Пельгулиннаскую гимназию и Каламаяскую основную школу. По договору, заключенному на 30 лет в 2006 году, это стоило почти 30 миллионов евро.
Первой была полностью отремонтирована Пельгулиннаская гимназия, которую заново открыли 1 сентября 2007 года. Это было первое в Эстонии школьное здание, которое привели в порядок при сотрудничестве частного и общественного сектора.
Парируя претензии, что его предприятие зарабатывает на администрировании школ слишком щедрый доход, весной этого года Сыырумаа предложил, что построит для находящихся под его управлением школ спортивные залы. Во время школьных занятий залы зарабатывали деньги на свое содержание уроками физкультуры, а по вечерам их сдавали бы в аренду спортивным клубам.
«Речь шла бы об инвестиции в пять миллионов евро: осенью заложили бы краеугольный камень, а в следующем году открыли бы двери», - говорил Сыырумаа в апреле.
Но правящая в городе Центристская партия не приняла весьма подходящий для предвыборной кампании план развития.
В 2014 году городская канцелярия Таллинна взяла у Сыырумаа в аренду на пять лет офисную площадь в размере 1932 квадратных метров в центре Ротерманни, на которой разместила финансовую службу. В год город платит Сыырумаа почти 290 000 евро.
«При реорганизации городской финансовой службы под одной крышей были собраны бухгалтерия 279 городских учреждений и девяти городских подразделений, имеющих ключевое влияние, и мэр потребовал, чтобы финансовая служба располагалась не где-то, например, на задворках Ласнамяэ, а в центре города, - объяснила руководитель финансовой службы Катрин Кендра. – Центр Ротерманни выбрали по конкурсу, поскольку их условия аренды оказались самыми льготными».
Для размещения финансовой службы была создана временная комиссия, которая рассмотрела несколько предложений офисных площадей.
В финансовой службе работают 113 человек, и они распределены на отдел городской кассы (в том числе, управление финансами и кредитами, а также составление смет, в состав которых входит и стратегическое подразделение, курирующее городское развитие и проекты с иностранным финансированием), отдел финансовых инфосистем и бухгалтерский центр.
На принадлежащей Таллинну свалке в Йыэляхтме работает оперирующее станцией производства газа из мусора Tallinna Prügilagaas, большая часть которого находится в собственности Сыырумаа. В прошлом году оборот предприятия составил почти 600 000 евро, и прибыль составила более 70 000 евро.
«Фирма, принадлежащая Сыырумаа, выиграла конкурс на переработку мусорного газа и начала работать задолго до того, как я заняла свою должность», - сказала член правления предприятия Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, которое управляет свалкой, Керту Тийтсо.
Обстоятельства аренды теннисных площадок Postimees не известны. Известно, что Сыырумаа построил в Тонди теннисный центр «Тере», возведение которого подержали как город Таллинн, так и Фонд развития предпринимательства. Позже предприниматель продал площадки городу и взял их в аренду.
Характеризуя свои бизнес-отношения с городом, в прошлогоднем интервью предприниматель говорил о разрушающемся горхолле: «В 2003-2004 годах город хотел его мне почти что подарить, но из этого ничего не получилось. Я бы привел здание в порядок за 50 миллионов евро и у города сейчас был бы действующий конференц-центр».
И все же Сыырумаа добавил, что, будучи предпринимателем в области развития недвижимости и собственником охранной фирмы, его фирмы могут проводить с городом маленькие сделки, о которых он не знает.
«Я развиваю в городе участки площадью более 200 000 квадратных метров и даю работу более 1000 человек, поэтому наивно полагать, что у меня нет никаких сделок с городом, - объяснил Сыырумаа. – Я бы спросил у избирателей, отдадим ли мы управление городом людям, которые не могут прокормить даже свои семьи, или мы отдадим его тем, кто дает работу многим?»
Сделки Сыырумаа с городом
Объем сделок в прошлом году в миллионах евро
- Договор управления пяти школ – 4,6
- Производство газа из мусора – 0,6
- Аренда площадей финансовой службе города – 0,3
Источник: Postimees