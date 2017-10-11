Торговые сети продавали по новым ценам алкоголь, закупленный до повышения акцизов

Внимание на это обратили в Налогово-таможенном департаменте, а также в Институте конъюнктуры, по информации которых, запасов закупленного по более низким ценам алкоголя на складах хватило бы для торговли в течение еще трех месяцев.

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, многие мелкие торговые точки не имели значительных складских запасов, поэтому они быстро повысили розничные цены после повышения акциза, а вслед за ними, опираясь на законы рыночной экономики, цены повысили и крупные торговые сети.

"Были торговые предприятия, которые основательно запаслись алкоголем. У них большие склады, и для этого имелись все возможности, но были и магазины, у которых не оказалось серьезных запасов. Они и повысили цену, а для крупных торговых точек больше не было смысла продавать алкоголь дешевле", - пояснила Йозинг.