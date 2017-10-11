Полиция: в связи с нарушениями на выборах не возбуждено ни одного уголовного дела

"В полицию в больших количествах поступали сигналы в связи с выборами, мы их проверяем. Большая часть сигналов еще не проверена, и к настоящему времени ни одного уголовного дела в связи с нарушениями на выборах не возбуждено", - сообщила в среду BNS руководитель Идаской службы антикоррупционного бюро Центральной уголовной полиции ДПП Индрек Виккат.

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас в среду перечислила в соцсетях несколько случаев в Нарве, где, по ее оценке, нарушались правила организации выборов.

"Грязный вторник в Нарве. Член городского собрания и влиятельный местный центрист автобусами возит школьников на экскурсии в им же самим управляемое муниципальное заведение. Учителя же затем развозят учеников на машинах по избирательным участкам, что бы не бросалось в глаза. Руководителю избирательного участка приходиться повышать голос, чтобы избиратели не фотографировали свои заполненные бюллетени. За доказанный, правильно записанный номер в бюллетени, можно получить 10 евро. Руководители собирают подписи со своих подчиненных для подтверждения, что те проголосуют за руководителя. О другом, быть может, даже невинном, но все же неэтичном, не стоит даже и говорить", - написала Каллас.

"Полиция собирает сигналы и отдельную информацию, оценит их с юридической точки зрения и рассмотрит. Производство по делу о нарушениях на выборах не завершается с окончанием выборов, поэтому я не буду выносить преждевременных оценок. Итоги будем подводить вслед за выборами", - прокомментировал Виккат.

"Если люди подают в полицию жалобы по теме выолров, то это знак, что честные и демократические выборы они считают важными. Все нарушения не может оценивать только отметил Виккат.