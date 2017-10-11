В предварительном голосование приняло участие почти 30 процентов избирателей

Электронным путем проголосовали 186 034 человек, на избирательных участках 120 474 человек, в том числе не по месту жительства 48 016 человек, сообщила BNS пресс-служба Государственной службы по организации выборов.

Активнее всего голосовали на избирательных участках в Йыгеваском уезде, в городе Тарту и в Валгамаа — соответственно 14,3, 14,2 и 14,0 процента. Меньше всего посещали избирательные участки в Харьюмаа, Тартумаа и в Ида-Вирумаа - соответственно 7,3, 8,2 и 8,6 процента обладающих право голоса жителей.

Четыре года назад в предварительном голосовании на муниципальных выборах приняли участие 24,4 процента избирателей.

В день выборов, 15 октября, все избирательные участки будут открыты с 9.00 до 20.00, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства. Отданный во время предварительного голосования голос изменить будет нельзя. В связи с нарушением здоровья или иными проблемами проголосовать можно будет и дома.