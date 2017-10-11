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Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

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Деньги. Фото иллюстративное. | ФОТО: AFP / Scanpix

Центральный союз работодателей Эстонии (ЦСРЭ) направил правительству пакет предложений об изменении системы социального налогообложения, среди прочего предложив разделить социальный налог между работодателем и работником.

Предложенные поправки, по мнению предпринимателей, смогут решить сразу несколько проблем.

Хотя официальная безработица в Эстонии за последний месяц уменьшилась на одну десятую процента до 4,5%, работодатели продолжают говорить о системной и острой нехватке специалистов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В ЦСРЭ считают, что решить проблему с нехваткой рабочей силы можно изменением налоговой системы.

В частности, правительству предложили разделить уплату социального налога между работодателем и работником.

"Мы верим в то, что разделение социального налога не повлияет на нынешнюю нетто-зарплату работников. Это просто повысило бы информированность работников о том, насколько высокие сейчас налоги", - сказал аналитик и налоговый советник ЦСРЭ Рауль Арон.

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