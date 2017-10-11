СМИ: полиция задержала в Таллинне членов таксомафии

Прокуратура подозревает троих мужчин к причастности к преступной группировке. На время предварительного следствия по решению суда они были взяты под стражу, сообщают «Очевидец» и «Актуальная камера».

Задержание произошло в минувшую субботу в Таллиннском порту, где полиция схватила двоих членов таксомафии.

В Пыхьяской префектуре отметили, что представители таксомафии самовольно поделили Таллинн на сферы влияния.

Полиция начала следствие в 2015 году, а при сборе данных использовались появлявшиеся в СМИ материалы, а также прочие источники.