СМИ: полиция задержала в Таллинне членов таксомафии

На минувших выходных в Таллинне сотрудники криминальной полиции задержали девятерых членов так называемой таксомафии. Их подозревают в самовольном разделении города на сферы влияния, а также в препятствии работе других таксистов, пишет Postimees.
11 октября 2017 г., 22:11
Прокуратура подозревает троих мужчин к причастности к преступной группировке. На время предварительного следствия по решению суда они были взяты под стражу, сообщают «Очевидец» и «Актуальная камера».
Задержание произошло в минувшую субботу в Таллиннском порту, где полиция схватила двоих членов таксомафии.
В Пыхьяской префектуре отметили, что представители таксомафии самовольно поделили Таллинн на сферы влияния.
Полиция начала следствие в 2015 году, а при сборе данных использовались появлявшиеся в СМИ материалы, а также прочие источники.