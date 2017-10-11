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СМИ: полиция задержала в Таллинне членов таксомафии

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

На минувших выходных в Таллинне сотрудники криминальной полиции задержали девятерых членов так называемой таксомафии. Их подозревают в самовольном разделении города на сферы влияния, а также в препятствии работе других таксистов, пишет Postimees.

Прокуратура подозревает троих мужчин к причастности к преступной группировке. На время предварительного следствия по решению суда они были взяты под стражу, сообщают «Очевидец» и «Актуальная камера».

Задержание произошло в минувшую субботу в Таллиннском порту, где полиция схватила двоих членов таксомафии.

В Пыхьяской префектуре отметили, что представители таксомафии самовольно поделили Таллинн на сферы влияния.

Полиция начала следствие в 2015 году, а при сборе данных использовались появлявшиеся в СМИ материалы, а также прочие источники.

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