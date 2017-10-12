Семейный врач отправил предвыборную рекламу умершему пациенту

Помещенную в именной конверт рекламу дочь умершей женщины нашла в прошлую субботу, но подозревает, что она попала в почтовый ящик еще раньше. «Я просто не хожу в эту квартиру так часто», - объясняет она, прося не раскрывать ее имени.

Дочь не входит в список пациентов семейного врача Ингрид Альт, в отличие от ее матери, которая, к сожалению, полтора года назад умерла. Читательница подчеркнула, что эта предвыборная реклама заставила в очередной раз вспомнить о своем горе и почувствовать боль невосполнимой утраты.

Она понимает, что вряд ли семейный врач лично положил этот конверт в почтовый ящик, для этого есть другие люди. Вопрос заключается в том, этично ли использовать список пациентов для рассылки предвыборной рекламы, и почему он не был проверен. «Это произошло не только что, человека уже полтора года нет в этом мире! Сейчас поздно начинать о ней заботиться», - негодует дочь.

Ингрид Альт из центра семейных врачей, расположенного на улице Веэ в Пайде, подтвердила, что действительно отправляла пациентам письма с вышеприведенным содержанием. «Мне очень жаль, если я по ошибке обратилась к какой-либо семье, и письмо было адресовано человеку, которого уже нет в живых, или если на некоторых конвертах был указан неверный адрес», - сказала Альт.

Она добавила, что, отправляя письма, думала о каждом своем пациенте лично: «Для меня они все живы. Так и получилось, что человека уже нет с нами, а я с ним связалась».

Альт попросила прощения у дочери, которой эта предвыборная реклама вновь напомнила о печальном событии.

То, что рассылка подобных писем пациентам может быть незаконным, Альт исключает. «Речь идет об обычном общении с пациентами. Я отправляла им рождественские открытки, приглашения на курсы, новогодние праздники. На Новый год они получали от меня календари», - уточнила она.

Медик заверила, что с третьими лицами деликатными личными данными пациентов она не делилась. Кроме того, в созданном ею списке, где указаны имена и адреса, нет, например, личных кодов. Семейный врач полагает, что из-за выборов кто-то пожелал выставить ее в невыгодном свете, поэтому эта история и всплыла. «Я всегда общалась с пациентами, и буду делать это и ранее», - подчеркнула Альт.

Комментарий советника по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро:

Семейный врач может использовать данные своих пациентов для осуществления услуги в сфере здравоохранения. Безусловно, не разрешается смотреть данные пациента для того, чтобы отправить ему предвыборную рекламу.

Неправильное использование доступа к данным при исполнении рабочих обязанностей наказуемо штрафом. Обо всех подозрениях следует оповещать Инспекцию по защите данных, чтобы мы могли проверить возможное нарушение.

На прошлых выборах Инспекция по защите данным получила информацию о подобном случае. Тогда подозрения не нашли подтверждения.