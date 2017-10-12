Мужчина 20 лет живет один в лесу вблизи Ягала без благ цивилизации

Он сознательно выбрал такой путь – когда-то у него были жена и дети, но что-то случилось, произошел развод, и они больше не общаются. Он говорит, что разорвал с ними всякие отношения, хотя дает понять, что к этому привели обоюдные усилия.

«Когда мне стукнуло 60, я подумал: неужели я всю жизнь должен буду провести в роли бегового таракана? – говорит Эдуард. – Решился. Дал объявление в газете, что согласен сторожить лесной дом или дачу, и с этого момента моя жизнь переменилась. Неподалеку оказался небольшой участок государственной земли, когда-то затоптанный военными и заросший кустарником, а также разрушающийся пионерлагерь».

Потихоньку он выкорчевал на этом участке, недалеко от объекта, который сторожил, кустарник, посадил картошку и стал собирать в лесу материал для строительства собственного дома. Года три или четыре он только копил материал, прежде чем приступил к постройке.

Тут надо отметить, что Эдуард строил дом из подручных материалов. Собирал валявшуюся в лесу ольху, обтесывал ее и выкладывал стены, затыкая щели ватином.

Большую часть стены занимают окна почти до пола – в старых советских деревянных рамах, которые он нашел там же неподалеку.

«Эзотерики говорят о синхронистичности – это когда все получается как бы само собой. Мою семейно-социальную жизнь нельзя назвать удачной, но тут дело пошло исключительно хорошо», – улыбается он.

Так и получилось, что из вторсырья пожилой человек построил себе дом. В нем три жилых помещения: кухня, где стоят печка, стол, пара стульев и шкаф, комната, в которой помимо другого стола со стульями есть еще и книжный шкаф, и спальня: здесь есть кровать, а одежда висит на гвоздиках.

Рядом – два подсобных помещения, в них Эдуард хранит стройматериалы и запасы на зиму: картошку, консервы в баночках и травы. Травы он сам собирает в лесу, а потом из сбора девяти видов пьет чай.

«Покупные ни чай, ни кофе не употребляю», – говорит он.

Там же у него стоит «ледник». Эдуард взял старый холодильник, вытащил из него все внутренности, оставив только коробку, налил в полуторалитровые пластиковые бутылки воду, заморозил ее и теперь может там хранить продукты, чтобы они не портились.

Картошку тоже сажает сам. В теплице – помидорчики, на столе – местные яблочки и груши. Однако для разнообразия есть у него и более крупные, покупные яблоки и бананы.

Так как магазин неблизко, Эдуард выбирается в него раз в неделю. Иногда ему помогает добраться туда и довезти продукты до дома знакомый, живущий в поселке неподалеку. Чтобы быть в курсе происходящего, старичок захватывает и две-три газеты, которые изучает на досуге. Много покупает и книг.

«На продукты уходит чуть более 100 евро в месяц, – рассказывает Эдуард. – Моя пенсия – 200 с небольшим, но мне хватает. Ведь я не покупаю ничего лишнего, только то, что нужно. Я очень благодарен властям, что они меня не трогают и пенсию мне платят».

На одежду и обувь Эдуард тратит мало. То немногое, что остается с пенсии, он откладывает, и вот недавно смог себе позволить теплые сапоги за 70 евро.

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