Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии
12 октября 2017 г., 08:02
Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году, сообщает Rus.ERR.
«В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение», - сказал политик в среду, 11 октября, в программе Suud Puhtaks на телеканале ETV, отвечая на вопрос ведущего.
На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно: «Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом».