Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

«В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение», - сказал политик в среду, 11 октября, в программе Suud Puhtaks на телеканале ETV, отвечая на вопрос ведущего.

На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно: «Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом».