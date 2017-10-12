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Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

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Михаил Корб. | ФОТО: Ekraanitõmmis ETV videost

Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году, сообщает Rus.ERR.

«В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение», - сказал политик в среду, 11 октября, в программе Suud Puhtaks на телеканале ETV, отвечая на вопрос ведущего.

На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно: «Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом».

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