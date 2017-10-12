Сила моря и волн: спасательный круг с затонувшего парома «Эстония» найден в неожиданном месте

Один из присутствовавших взял его в руки и увидел надпись «Эстония», пишет iltalehti.fi.

Сразу стало понятно, что этот спасательный круг имеет прямое отношение к парому «Эстония», затонувшему 28 сентября 1994 года возле финского острова Утое в Балтийском море.

Паром «Эстония» на рекламном снимке. Фото: PM/Scanpix Baltics/Scanpix

По словам рабочих, спасательный круг сильно обтрепался, прежде чем попал на пляж.

Спасательный круг с парома «Эстония», найденный в Финляндии. Фото: facebook.com

«Этот спасательный жилет показывает, какова сила моря и волн», - написали они в Facebook.

Находка сейчас лежит в Финском департаменте лесного хозяйства, но позже она будет передана в ведомство, курирующее местные музеи.

По мнению экспертов, спасательный жилет вместе с паромом «Эстония» погрузился на глубину 80 метров на морское дно, где давление является относительно высоким, но позже он поднялся поверхность воды и волнами был вынесен на берег.