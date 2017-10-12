Покрасьте стены в один из этих цветов, и будет вам счастье, уверены дизайнеры

1. Желтый

Наверное, самый теплый цвет, не правда ли? Желтый поднимает настроение и создает позитивную атмосферу.

2. Зеленый

Естественный, как сама природа. В дополнение к его успокаивающему воздействию зеленый цвет также поможет вам расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях.

3. Синий

Синий цвет символизирует лояльность и доверие. Многие люди, покрасив стены в синий цвет, отмечают, что стали спокойнее.

4. Розовый

Некоторые оттенки розового наполнены энергией и жизненной силой. Розовый цвет очарователен и романтичен.

5. Красный

Красный - один из тех цветов, которые используют в интерьере сильные и самодостаточные личности. Многие исследования подчеркивают, что он повышает давление, однако стимулирует эмоциональные порывы.