Покрасьте стены в один из этих цветов, и будет вам счастье, уверены дизайнеры

Выбор цвета для интерьера - дело сугубо личное. Однако портал Kodu со ссылкой на townandcountrymag.com пишет, что именно эти пять цветов принесут в ваш дом счастье. Проверим?
12 октября 2017 г., 09:44
1. Желтый
Наверное, самый теплый цвет, не правда ли? Желтый поднимает настроение и создает позитивную атмосферу.
2. Зеленый
Естественный, как сама природа. В дополнение к его успокаивающему воздействию зеленый цвет также поможет вам расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях.
3. Синий
Синий цвет символизирует лояльность и доверие. Многие люди, покрасив стены в синий цвет, отмечают, что стали спокойнее.
4. Розовый
Некоторые оттенки розового наполнены энергией и жизненной силой. Розовый цвет очарователен и романтичен.
5. Красный
Красный - один из тех цветов, которые используют в интерьере сильные и самодостаточные личности. Многие исследования подчеркивают, что он повышает давление, однако стимулирует эмоциональные порывы.