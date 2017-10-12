Трамп пояснил смысл сказанной им фразы о затишье перед бурей

5 октября президент США перед ужином с членами американского военного командования и их женами заявил о затишье перед бурей, не уточнив, что именно он имеет в виду. СМИ посчитали, что речь идет о приближении открытого военного противостояния Вашингтона и Пхеньяна.

«Мы не можем позволить этому продолжаться. Мы просто не можем», - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на просьбу пояснить смысл своей загадочной фразы.

Ранее Трамп вновь заявил, что политика урегулирования отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов, отмечает ТАСС. В начале октября президент США в Twitter фактически высказался против налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с развитием КНДР своей ракетно-ядерной программы и проводимыми на полуострове американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. 19 сентября Трамп с трибуны ООН заявил о готовности «полностью уничтожить» КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. Он также назвал северокорейского лидера Рокетмэном («человеком-ракетой»). Ким Чен Ын в ответ пообещал принять «беспрецедентно жесткие меры» в отношении США, назвав Трампа «сумасшедшим американским стариком» и пригрозив «укрощать» его огнем.

1 октября стало известно, что США направляют к берегам Северной Кореи авианосную ударную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan. По данным СМИ, авианосец и сопровождающие его корабли прибудут в регион к 15 октября.