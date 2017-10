Гриппозаговор среди нас

Что характерно, вчера же в ближайшем к редакции универмаге Stockmann начались печально известные «Безумные дни». Я не знаю, как сам магазин предпочитает переводить название «Hullud päevad», на официальном сайте, если нажать на линк «По-русски», в основном всё всё равно по-эстонски, и «Hullud päevad» тоже. (Неделей раньше аналогичное мероприятие проходило в таллиннском Kaubamaja.)

Печально известны эти дни безумия тем, что в Stockmann с раннего утра съезжаются люди с горящими глазами и, я полагаю, тугими мошнами. Забивают пространство магазина до отказа и, толкаясь, бродят по нему, как молекулы в броуновском движении, ну или как сомнамбулы в убыстренной киносъемке, или как «безумцы в огороде» (the lunatics in the grass, о которых Pink Floyd сложили песню «Повреждение мозга»). Мошны в процессе брожения, я полагаю, худеют. Нездоровый блеск в глазах, наоборот, как-то разгорается. Приобрести что-то в эти дни в этом магазине человеку, спешащему на работу или, наоборот, с работы домой, решительно невозможно.

А еще среди участников «Безумных дней» непременно есть те, кто чихает, подкашливает и вообще похож на мифических самоедов из описаний русских путешественников по Сибири XVII века – мол, у «людей самоедью зовомых» с наступлением зимы из носа льются реки воды, примерзающие к земле. Потому что, сами понимаете, «Безумные дни» – два раза в году, надо успеть купить всего и подешевле, ну а здоровье сограждан... Да перебьются сограждане, особенно если им хватило ума влезть в сморкающуюся и перхающую людскую кашу.

Я никак не могу осуждать тех, кто норовит купить всего и подешевле, – вопросы возникают не к гоняющимся за дешевизной, а к нашей богоспасаемой экономике. Но все-таки: кто придумал собирать толпы охочих до шопинга людей именно в ту ненастную осеннюю пору, когда у нас на повестке дня, как правило, эпидемия гриппа? Чей это голос из могилы – Карла Маркса? И что он нам говорит? «Обеспечьте 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»? Ну да, ну да...

Этого нам, впрочем, мало. На прошлой неделе моя знакомая позвонила в поликлинику семейному врачу, чтобы тот выписал очередную порцию полагающегося ей лекарства. Трубку взяла медсестра, недобрым голосом потребовавшая явиться и сдать кровь. Потому что, типа, плановая проверка. Именно сейчас, вы понимаете? Именно и только в период, когда в поликлинику с огромной вероятностью начнут прибывать заразные толпы с реками воды из носа. Разумеется, моя знакомая никуда не пошла. Но медсестра-то что себе думала?

Так получилось, что на днях я посмотрел роскошный британский телесериал «Утопия». В нем секретная организация конструирует новые штаммы гриппа и прочие заразы, чтобы люди все поголовно бросились вакцинироваться – а вакцина не только их вылечит, но еще и стерилизует 95% населения. И через сто лет на некогда перенаселенной земле наступит утопия... Фантастика, я понимаю. Но, может, это и правда какой-то гриппозаговор среди нас? Ведь нельзя быть настолько жадными и глупыми, чтобы увеличивать вероятность распространения гриппа вот такими способами? Ведь правда же – нельзя?..

Короче говоря: в Эстонии официально начался сезон гриппа, поэтому на всякие «безумные дни» и в поликлиники без особого повода лучше не соваться. Не болейте. Носите защитные маски, ешьте лук и чеснок, пейте молоко с медом, будьте счастливы.