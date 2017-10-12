Галерея: жертва пластических хирургов продает свою квартиру в доме Трампа

Джослин Вильденштейн, известная так же как женщина-кошка или женщина-львица, уже пыталась продать свою шикарную квартиру, но не преуспела в этом начинании. Сейчас она вновь выставила ее на продажу, пишет Kodu со ссылкой на американский портал недвижимости Realtor.

Сейчас квартира стоит 13 миллионов долларов. Если покупатель опять не найдется, Вильденштейн прервет продажу на восемь месяцев, а затем возобновит попытки, но цена уже будет меньшей - 11 миллионов. Зачем такие сложности, непонятно, но у богатых, как известно, свои причуды.

В первый раз женщина-кошка не желала выставлять фотографии своей квартиры на всеобщее обозрение. Те, которые она представляет сейчас вниманию потенциальных покупателей, - тоже компьютерная визуализация. Как же на самом деле выглядит квартира Джослин Вильденштейн?

Известно, что она находится на пятьдесят первом этаже. В нее ведут несколько лифтов, там пять спален и четыре с половиной ванных комнаты. Из окон открываются фантастические виды на Нью-Йорк и Манхеттен.

Обязательно посмотрите галерею!