Возглавляемая Таави Рыйвасом делегация оскандалилась в Малайзии: бизнесменов обвиняют в сексуальных домогательствах

Поездка была осуществлена при содействии Фонда развития предпринимательства (EAS). Пресс-секретарь EAS Марианн Судаков в телефонном разговоре отметила, что к самому серьезному инциденту, связанному с сексуальным домогательством, сотрудник EAS не имеет отношения. Обвинения в сексуальных домогательствах связаны с вечеринкой, организованной 21 сентября, где присутствовали некоторые члены делегации и проживающие в Малайзии эстонцы.

По заверению издания Delfi, к сексуальному домогательству причастен именно бывший глава правительства и вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас. По данным Postimees, Рыйвас должен был вести сегодняшнее заседание Рийгикогу, но его заменяет Эйки Нестор. Как сам Таави Рыйвас, так и его супруга не отвечают на телефонные звонки.

Во второй половине сентября вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас и председатель совета EAS Эрки Мёльдер в составе бизнес-делегации находились с рабочим визитом в Сингапуре и Малайзии.

В основном делегация была представлена эстонскими ИТ-предприятиями. Всего в поездке приняли участие представители 24 предприятий. Среди прочих, например, были представлены такие фирмы, как Transferwise, Funderbeam, Robotex, Gridio, Toggl, Guardtime и Estateguru.

Целью поездки было улучшение экономического и политического сотрудничества между Эстонией и Сингапуром, а также возможность выхода на рынок Юго-Восточной Азии для эстонских предприятий. И в Малайзии, и в Сингапуре проходили всевозможные встречи и бизнес-семинары, в которых принимали участие эстонские и местные предприятия.

В поездке побывала и жена Рыйваса, оплатив расходы самостоятельно.

По данным EAS, в состав делегации входили следующие предприятия: