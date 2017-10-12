Возглавляемая Таави Рыйвасом делегация оскандалилась в Малайзии: бизнесменов обвиняют в сексуальных домогательствах

В конце сентября делегация, возглавляемая бывшим премьер-министром и нынешним вице-спикером Рийгикогу Таави Рыйвасом и состоящая из эстонских бизнесменов, посетила Малайзию и Сингапур, где на организованной вечеринке некоторые ее представители вели себя не самым лучшим образом, пишет Majandus со ссылкой на Eesti Päevaleht.
Поездка была осуществлена при содействии Фонда развития предпринимательства (EAS). Пресс-секретарь EAS Марианн Судаков в телефонном разговоре отметила, что к самому серьезному инциденту, связанному с сексуальным домогательством, сотрудник EAS не имеет отношения. Обвинения в сексуальных домогательствах связаны с вечеринкой, организованной 21 сентября, где присутствовали некоторые члены делегации и проживающие в Малайзии эстонцы.
По заверению издания Delfi, к сексуальному домогательству причастен именно бывший глава правительства и вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас. По данным Postimees, Рыйвас должен был вести сегодняшнее заседание Рийгикогу, но его заменяет Эйки Нестор. Как сам Таави Рыйвас, так и его супруга не отвечают на телефонные звонки.
Во второй половине сентября вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас и председатель совета EAS Эрки Мёльдер в составе бизнес-делегации находились с рабочим визитом в Сингапуре и Малайзии.
В основном делегация была представлена эстонскими ИТ-предприятиями. Всего в поездке приняли участие представители 24 предприятий. Среди прочих, например, были представлены такие фирмы, как Transferwise, Funderbeam, Robotex, Gridio, Toggl, Guardtime и Estateguru.
Целью поездки было улучшение экономического и политического сотрудничества между Эстонией и Сингапуром, а также возможность выхода на рынок Юго-Восточной Азии для эстонских предприятий. И в Малайзии, и в Сингапуре проходили всевозможные встречи и бизнес-семинары, в которых принимали участие эстонские и местные предприятия.
В поездке побывала и жена Рыйваса, оплатив расходы самостоятельно.
По данным EAS, в состав делегации входили следующие предприятия:
- Biometric Dental
- Brand Manual
- Brightspark
- Catapult.asia
- Chaga Health
- Change Bank
- Convertal
- Criffin R&D
- Danabijak
- e-Residency
- Estateguru
- Alfred&Partners OÜ (Estelon)
- EveryPay
- Funderbeam
- Gridio
- Guardtime
- HEAD Capital
- Mindvalley
- Nutshell Family Office
- Robotex
- Shipitwise
- Timbeter
- Toggl
- Tolaram Group
- TransferFriend
- Transferwise
- Uniflex Systems