Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Супруги разругались из-за телевизора, да так, что потребовалось вмешательство полиции

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Семейная ссора. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Scanpix

Издание Saarte Hääl пишет, что в воскресенье ночью полицейский патруль был вынужден вмешаться в семейную ссору в городе Курессааре.

По словам руководителя патрульной службы Курессаареского полицейского участка Матиса Сикка, причиной ссоры стало то, что жена удалила часть каналов на телевизоре.

«Муж был крайне раздосадован и обещал выбросить телевизор вместе с женой из комнаты», - пояснил Сикк и добавил, что по прибытии полиции ситуация нормализовалась, супруги нашли общий язык.

Наверх