Супруги разругались из-за телевизора, да так, что потребовалось вмешательство полиции

По словам руководителя патрульной службы Курессаареского полицейского участка Матиса Сикка, причиной ссоры стало то, что жена удалила часть каналов на телевизоре.

«Муж был крайне раздосадован и обещал выбросить телевизор вместе с женой из комнаты», - пояснил Сикк и добавил, что по прибытии полиции ситуация нормализовалась, супруги нашли общий язык.