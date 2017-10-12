Супруги разругались из-за телевизора, да так, что потребовалось вмешательство полиции

Супруги разругались из-за телевизора, да так, что потребовалось вмешательство полиции1
12 октября 2017 г., 10:09
Издание Saarte Hääl пишет, что в воскресенье ночью полицейский патруль был вынужден вмешаться в семейную ссору в городе Курессааре.
По словам руководителя патрульной службы Курессаареского полицейского участка Матиса Сикка, причиной ссоры стало то, что жена удалила часть каналов на телевизоре.
«Муж был крайне раздосадован и обещал выбросить телевизор вместе с женой из комнаты», - пояснил Сикк и добавил, что по прибытии полиции ситуация нормализовалась, супруги нашли общий язык.