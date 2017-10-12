Кто разгуливает по городу - шакалы или облезлые лисы? А вы знаете, кого удалось снять на видео читателю Postimees?

На первом видео видно, как животное преследует кота, но, заметив приближающийся автомобиль, тут же убегает в безопасное место. На втором видео предполагаемый шакал в светлое время суток разгуливает по промышленному району Ропка. Читатель отмечает, что ранее он наблюдал в черте города облезлых лис, но они выглядели иначе, чем те животные, попавшие в кадр в этот раз.

Дорогие читатели, а что думаете вы? Разгуливающие по Тарту животные действительно являются шакалами или все-таки речь идет о потрепанных лисах?