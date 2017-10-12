Глава эстонского стартапа: в Малайзии у нас была обычная эстонская вечеринка

«Это была обычная эстонская вечеринка, где большая часть упомянутых инцидентов — неудачное стечение обстоятельств. Конечно, я не знаю, что именно произошло между находившейся на вечеринке девушкой и неким мужчиной, но большая часть присутствовавших находилась в приподнятом настроении», - прокомментировал глава эстонского стартапа.

Речь идет о вечеринке, состоявшейся 21 сентября в Малайзии, где, по данным издания Eesti Päevaleht, кого-то столкнули в бассейн, кого-то облили алкоголем, а одна пара и вовсе уединилась за холодильниками.

По словам главы эстонского стартапа, вокруг бассейна было довольно мало места. «Площадка рядом с бассейном была в ширину около метра. Местные отмечали, что почти каждый раз кто-то падает в бассейн», - отметил он.

Он заверил, что это не вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас отрывался с девушкой на танцполе.

«Люди вели себя, как и на любой другой подобной вечеринке. Выпивали, шутили, кто-то танцевал», - добавил он.

По его мнению, достойно сожаления, что кто-то из отдыхавших счел себя жертвой.