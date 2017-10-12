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Прощай, Groove Music. Привет, Spotify!

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Groove уходит, но место пусто не бывает | ФОТО: Digitark

Музыкальный сервис от Microsoft так и не смог найти своего потребителя. Вскоре Groove Music как платформа прекратит своё сущетвование и уступит клиентов доминирующему на рынке сервису Spotify. Этой новостью делится Евгений Николаев в техноблоге Telia Digitark.

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в вашем компьютере есть приложение Groove Music? Вполне вероятно то, что вам никогда даже и не доводилось открыть его. Однако, этот сервис был запущен ещё до выхода Windows 8 под брендом Zune Music, а затем сменил название на Xbox Music. Каждый пользователь Windows мог попробовать сервис бесплатно в течение нескольких дней.

Ребрендинг и пробные версии так и не помогли платформе набрать достаточно пользователей для того, чтобы конкурировать с гигантами индустрии вроде Apple Music и Spotify. То ли Groove Music не хватало рекламы, то ли сервису было просто нечем привлечь людей. Зачастую пользователей просто не устраивал узкий выбор песен, несмотря на то, что он всё же постепенно расширялся.

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31 декабря 2017 года станет последним днём, когда через Groove Music будет возможным приобретать, загружать и слушать музыку. Для того, чтобы предложить альтернативу уже имеющимся пользователям сервиса, компания объединила усилия с лидером данной индустрии – Spotify. Уже через неделю в приложение Groove Music для бета-тестеров Windows внедрят функцию переноса сохранённых плейлистов и песен в другой сервис.

О том, сколько будет длиться процедура переноса плейлистов и о том, какие возможности открывают перед пользователями другие стриминг-сервисы, читайте на портале Digitark.

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