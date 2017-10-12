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Чемпионский титул WBA в полутяжелом весе перешел к российскому боксеру

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Боксерские перчатки. | ФОТО: Маргус Ансу

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила временного чемпиона в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола полноправным обладателем титула. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на президента WBA Жилберто Хесуса Мендосу.

26-летний россиянин получит чемпионский пояс после отказа шведского боксера Баду Джека от титула "регулярного" чемпиона WBA в этом весе и завершения карьеры американца Андре Уорда, который был "суперчемпионом".

Бивол являлся "временным" чемпионом по версии WBA с мая прошлого года. Он не знает поражений на профессиональном ринге, имея в активе 11 побед (девять - нокаутом), пишет Newsru.com.

4 ноября в Монте-Карло россиянин проведет поединок с австралийцем Трентом Броадхерстом, который окажется для него первой добровольной защитой полученного титула. Победитель этого боя в течение 120 дней должен будет провести обязательную защиту титула с сильнейшим из претендентов согласно рейтингу WBA.

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