Фото: эта веселая квартира в Виймси на самом деле и не квартира вовсе

Площадь этой мансарды - всего 29,1 м². Но в ней есть и спальня, и гостиная, и кухня со столовой, и прихожая, и ванная комната - так умно и практично организовано пространство со скошенными потолками.

Фото: KV.EE

Зеленый цвет - явный фаворит владельцев. И они пошли по совершенно правильному пути, оставив стены светлыми, но вдоволь наигравшись с деталями.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Яркий светло-зеленый цвет выбран не только для цветочных горшков, ковриков для ног, полотенца и прихваток на кухне и ложки для обуви в прихожей. Даже холодильник - и тот зеленый!

Фото: KV.EE

Удивительно, но в этот же цвет покрашены оконные рамы и лестничные перила в подъезде, а также входные двери в квартиры. На фотографии, правда, видна только одна дверь, но почему-то кажется, что они все - этого развеселого и оптимистичного цвета!

Фото: KV.EE

А теперь самое интересное, но уже не про цвет. В объявлении написано, честь и хвала маклеру, что эта мансарда - вовсе даже не квартира, то есть не жилое помещение. Жить в нем, как видите, можно, и неплохо, но есть свои проблемы, связанные с оформлением, например, кредита.

Да, по документам это - квартирная собственность, но у нас и кладовки и даже парковочные места оформляются как квартирная собственность. Так вот, эта квартирная собственность - ателье. Именно это слово значится в крепостной книге.

При покупке нужно быть особенно внимательным к подобным формальностям, что мы вам искренне советуем. А если маклер - профессионал, то он вам даст исчерпывающую консультацию о том, как купить нежилое помещение и даже как превратить его в жилое. На бумаге, разумеется. Потому что в реальности оно давно уже жилое. И очень уютное.