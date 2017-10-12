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По России прокатилась волна выселений: десятки тысяч россиян - потенциальные бомжи

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ФОТО: lenta.ru / кадр из фильма "Не дыши"

Чаще других выселяют ипотечников, не справляющиеся с долговой нагрузкой, — по закону у них можно отбирать даже единственное жилье, пишет lenta.ru. Общий объем «плохой» ипотеки в стране превышает 150 миллиардов рублей, десятки тысяч граждан — потенциальные бомжи.

В России растет число граждан с долгами. По данным Объединенного кредитного бюро, порядка семи миллионов россиян более чем на три месяца просрочили выплаты по кредитам, около 20 тысяч давно не платят за жилищно-коммунальные услуги, еще есть алиментщики, банкроты и другие категории должников. Скоро в стране может быть принят закон, разрешающий отбирать единственное жилье и у них — хотя людей, которых принудительно лишают крыши над головой, и сейчас хватает.

Выселение — почти всегда трагедия, поэтому этот процесс редко проходит без скандалов. Россияне борются за дома и квартиры самыми разными способами — в том числе абсолютно нецивилизованными, игнорируя судебные решения.

Подробно о ситуации читаем ЗДЕСЬ.

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