Любителей отдыха в Таиланде ожидает неприятный сюрприз

Запрет стал ответом на запрос Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда, в котором сообщалось, что сотрудники ведомства собрали десятки тысяч окурков со всех пляжей страны. Это составило треть всех пляжных отходов.

Отныне всем прибрежным курильщикам грозит арест на срок до одного года или штраф в размере $3000, передает The Independent.

Разумеется, для курильщиков отведут определенные зоны, которые, скорее всего, будут расположены вдали от пляжа, пишет "Моя Планета".

По данным Bangkok Post, с ноября запрет будет действовать на 20 пляжах в провинциях Пхукет, Прачуапкхирикхан, Чонбури и Сонгкхла, включая Самуи и Паттайю. В случае успеха ограничительные меры распространят на все пляжи Таиланда.