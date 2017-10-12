Как хитрый маклер превратил недостаток недвижимости в достоинство

Продавая дом, расположенный рядом с местным кладбищем, маклер Шейн Бройлес, решил пошутить и установил на доме табличку с надписью "Тихие соседи" и стрелочкой, указывающей точно по нужному направлению.

Фото: Shane Broyles

Если он написал про тихих соседей и в рекламном объявлении, это наверняка привлекло потенциальных покупателей. Но на данный момент сделку купли-продажи совершить еще не удалось.