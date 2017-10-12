«Цветной Таллинн»: EKRE тайком снимает на видео темнокожих людей

А именно, советник по прессе EKRE Кадри Паас обратилась как минимум к одному фотографу, посещающему различные мероприятия по всей Эстонии, с просьбой по возможности присылать ей видео с людьми, цвет кожи которых отличается от цвета кожи эстонцев.

В передаче будут показаны пять видео, на которых люди, имеющие иной цвет кожи, стоят на автобусных остановках в ожидании транспорта, курят или просто гуляют. Паас лично выбрала их из нескольких десятков аналогичных видео, дав им общее название «Цветной Таллинн». Глядя на эти материалы, становится понятно, что люди не в курсе, что их снимают.

«Что в этом противоречит здравому смыслу?» - недоумевает ведущий политик EKRE Мартин Хельме, отвечая на вопрос о неоднозначных видео.

«У нас полно людей, которые утверждают, что (у нас людей с другим цветом кожи - прим. ред.) вообще нет. Может быть, это поможет им избавиться от иллюзий», - объясняет Хельме.

В ходе сегодняшних дебатов «Кто хочет стать мэром Таллинна?», которые будут проходить в прямом эфире, эта тема будет основательно поднята, а Мартину Хельме придется ответить на ряд острых вопросов. Помимо Хельме в передаче участвуют Кристен Михал (Партия реформ), Райнер Вакра (СДПЭ), Таави Аас (Центристская партия), Райво Аэг (IRL), Урмас Сырумаа (Избирательный союз Сависаара и «Деловой Таллинн) и Зюлейха Измайлова (Зеленые Эстонии).

Смотрите передачу сегодня в 20.30 на Kanal 2 или портале Postimees!