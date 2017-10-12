Деньги Союза автошкол текут в частные фирмы его руководителя

У союза есть, что распределять между своими членами: будь то учебный материал на десятки тысяч евро, или курсы вождения, которые заказывают вооруженные силы, объем которых достигает миллионов евро. И поскольку есть, что делить, в союзе под руководством пярнусца Энна Саарда уже долгое время происходит брожение, у которого есть две основные причины: владельцы многих маленьких автошкол спрашивают, в чем польза этой организации для них. Они дохода не получают.

Но еще большее значение имеет вопрос: кто, то меньшинство, которым союз раздает золотые яйца. Есть в союзе и яркие вопрошающие, в авангарде которых находится член правления одной из самых крупных автошкол Autosõit Индрек Мадар.

У принадлежащей ему, Иллимару Маасингу и Тармо Салусу фирмы есть филиалы во многих городах, в прошлом году оборот предприятия составил 3,3 миллиона евро, в фирме работают 75 человек, а доход составляет около 400 000 евро. Кроме того, этим людям принадлежит еще целый ряд фирм по обучению вождению.

В правление Союза автошкол Мадар пока не попал и сам он утверждает, что у него нет таких амбиций: «У меня есть, чем заниматься. По мне, так Саард может и дальше оставаться руководителем, но пусть он делает это открыто и честно.

Борьба доверенностей

Так Мадара и многих других членов союза все больше интересует, что происходит в денежных делах союза. Летом, по инициативе Мадара, было созвано внеочередное совещание союза, целью которого было проведение специальной проверки в Эстонском союзе автошкол.

В результате проверки денежный вопрос мог бы стать понятнее, а воздух чище. Как Саард, так и Мадар пришли на совещание с пачкой доверенностей от других членов союза, но у Саарда их оказалось больше, а потому было проще управлять сторонниками Мадара.

Против проведения специальной проверки было собрано 53 голоса, «за» насчитали всего 23. Собранием уверенно дирижировал предложенный крылом Саарда присяжный адвокат. Саард объяснил, что годовой экономический отчет прошел аудит и аудиторы не оставили не одной отметки. Поэтому все должно быть в порядке. Подтверждает ли подпись аудитора, что все на самом деле в порядке? Журналисты видели сотни отчетов, в которых все вроде бы было в порядке, но почему же они их все же читают?

Большая часть вопросов, касающихся денежных дел союза, как раз и возникает после прочтения годового отчета, поскольку иной информации нет. Мадар утверждает, что правление союза не считает нужным отвечать на уточняющие вопросы.

Вся эта история во многом состоит из вопросов, поскольку руководитель союза Энн Саард просто не ответил на них: сначала мы договорились о беседе, после этого Саард позвонил и попросил прислать уточняющие вопросы, чтобы лучше подготовиться к теме. В ответ пришли обтекаемые ответы (читайте в конце текста – Н.Н.), которые не ответили ни на один конкретный вопрос.