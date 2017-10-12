Вечеринка в Малайзии: Таави Рыйвас извинился перед женой и детьми

Сегодня в редакцию Rus.Postimees поступило заявление Таави Рыйваса, переданное советником вице-спикера.

«Сегодня в СМИ появились публикации, где в числе прочего меня обвиняют в недостойном поведении во время поездки в Сингапур и Малайзию», - отметил Рыйвас.

По словам Рыйваса, заявления о том, что у находившейся на вечеринке женщины были претензии непосредственно к нему, соответствую действительности. «Мне искренне жаль, что я задел чьи-то чувства. Я лично встречался с этой женщиной, принес ей свои извинения и на этом конфликт был исчерпан», - сообщил политик.

«Несмотря на то, что показания сторон разнятся, это не умаляет того факта, что некоторым из присутствовавших на вечеринке было плохо», - сказал Рыйвас.

Рыйвас принес извинения как от себя лично, так и от всей делегации. «Приносим извинения всем, у кого присутствие на вечеринке вызвало негативные эмоции. Также прошу прощения у своей жены и детей, которых вся эта ситуация ранила», - признал политик.

Как отметил вице-спикер Рийгикогу, по соглашению сторон было решено не обнародовать подробности описанных в СМИ событий. «Я уважаю это соглашение», - подытожил Рыйвас.