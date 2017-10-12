Air Baltic остановил полеты на новых Bombardier

Пресс-секретарь Air Baltic Алиса Бриеде подтвердила, что решение остановить использование самолетов Bombardier CS300 было принято по техническим причинам, а полеты на новых самолетах отменены из соображений безопасности, пишет TVnet.

Air Baltic заключил договор о покупке десяти новых Bombardier на общую сумму в 437 миллионов евро.

Когда руководителя Air Baltic Мартина Гаусса спросили, может быть, новые заказы еще не полностью освоены, он ответил, что опасаться нечего «слишком современные». Bombardier является известным и качественным производителем.

По словам Бриеде, технические проблемы есть у новых самолетов, и, как и в других областях, так и в авиации особое внимание обращается на техническую сторону новых моделей: «Все новые самолеты Baombardier будут проверены, и как только это будет сделано, полеты продолжатся». Недавно авиакомпания сообщила, что 2-4 самолета будут возвращены в небо уже сегодня.

По информации Рижского аэропорта, отменены полеты в Хельсинки и Казань.

Сейчас в Air Baltic семь новых самолетов, восьмой будет получен еще в этом году, а к 2019 году у компании будет 20 новых машин. На данный момент новые Bombardier совершили 2600 полетов, налетано более 6700 часов и перевезено 300 000 пассажиров. Новыми самолетами обслуживаются полеты в Амстердам, Барселону, Рим, Москву, Лондон, Париж, Вену, Афины и Мадрид.