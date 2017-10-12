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Таллинн призывает водителей использовать нешипованную зимнюю резину

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Шиномонтажная мастерская. Снимок иллюстративный | ФОТО: Tiina Kõrtsini / SL Õhtuleht

В связи с приближением периода смены летних шин на зимние Таллинн начинает традиционную кампанию «Пыль - убивает!», цель которой – обратить внимание на негативные последствия использования шипованной резины, передает Раэпресс.

Предпочтение рекомендуется отдавать ламельным шинам, не превращающим в пыль асфальтовое покрытие дорог и улиц. Шипованная резина запрещена или использование ее ограничено во многих странах Европы. Условия движения и уход за дорогами в Таллинне сводят на нет преимущества шипованных шин.

Уличная пыль, как показывают результаты исследований, нередко приводит к заболеваниям дыхательных путей, сердечно-сосудистым заболеваниям, заканчивающимся порой смертью. Шипованные шины при нынешнем уровне их использования создают в зимний период порядка 300 килограммов пыли на каждый километр дороги, то есть в Таллинне за сезон – 320 тонн.

Влияют шипованные шины и на безопасность движения, создавая на дороге борозды, в которых скапливается вода, которая потом превращается в лед.

Что же касается тормозного пути, то он на шипованной резине короче только на льду. Просто на влажной поверхности такие шины никакими преимуществами не обладают.

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