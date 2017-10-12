Певкур об инциденте в Малайзии: каждый должен сохранять солидность и достоинство в любой ситуации

«Таави дал разъяснения и извинился. Разумеется, каждый вне зависимости от ситуации должен сохранять солидность и достоинство. Давать оценку произошедшему могут только те, кто был на месте и видел, что произошло. Любые другие спекуляции неуместны. Но, как я уже сказал — каждый должен сохранять солидность и достоинство в любой ситуации», - сказал Певкур в четверг.

Рыйвас в четверг признал, что недостойным образом повел себя с женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и своей семьей.

Члены официальной делегации Фонда развития предпринимательства (EAS) в конце сентября провели в Малайзии вечеринку, на которой произошли, мягко говоря, недостойные события, о чем написала в четверг газета Eesti Päevaleht. В составе делегации был и нынешний вице-спикер Рийгикогу Рыйвас.