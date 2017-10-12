Пристававший к детям в автобусах и кинотеатрах педофил приговорен к четырем годам тюрьмы

Харьюский уездный суд в четверг, 12 октября, приговорил к четырем годам лишения свободы 29-летнего Эдуарда Григоряна, которому было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера против детей.
12 октября 2017 г., 13:39
Согласно обвинению, в прошлом ноябре и весной этого года мужчина приставал к девочкам младше 14 лет в таллиннских городских автобусах и в кинотеатре, сообщает Rus.ERR.
По данным прокуратуры, в транспорте он садился рядом с девочками и энергично о них терся, а в кинотеатре в течение нескольких минут преследовал девочку младше девяти лет, неоднократно трогая ее за колени и бедра.
В начале июня Эдуард был задержан в качестве подозреваемого и взят под стражу. Он выразил сожаление в связи со своими поступками, отметив, что интерес к девочкам у него возникает под воздействием алкоголя.