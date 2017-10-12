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Ратас: Центристская партия не считает, что с референдумом в Крыму все было окей

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ФОТО: Elmo Riig

Если генеральный секретарь Центристской партии и член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб отметил в передаче Suud puhtaks на ETV, что с референдумами и в Каталонии, и в Крыму все было окей, то, по словам лидера партии и премьер-министра Юри Ратаса, это ни в коем случае не является официальной позицией партии.

По словам Ратаса, он побеседовал с Корбом, который объяснил, что прежде всего выразил в передаче мнение, что с Нарвой все в порядке, а проводить параллели с Каталонией было бы неуместно. «Я считаю, что Корб дал хороший ответ», - отметил Ратас.

По словам Ратаса, он также спросил у Корба, почему тот заявил, что крымский референдум был окей. Корб пояснил, что ему не дали закончить мысль.

В четверг Корб сообщил в социальных сетях, что в посвященной Каталонии передаче Suud puhtaks! его спросили о различиях между референдумами в Каталонии и Крыму. «Я успел пояснить, что общего у них то, что люди ходили к избирательным урнам. Но мне не дали договорить, что оба референдума не признаны центральной администрацией и международным правом. В ходе передачи мы пришли к общему мнению, что в Каталонии следует посредством взаимного диалога найти мирное решение», - написал Корб в Facebook.

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